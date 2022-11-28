Китай запустит на орбиту пилотируемую миссию "Шэньчжоу-15"

Китай 29 ноября осуществит запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-15" к национальной космической станции.

Китай 29 ноября осуществит запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-15" к национальной космической станции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

Запуск состоится с космодрома Цзюцюань на севере КНР в 23:08 по местному времени (19:03 бакинское время). Экипаж будет состоять из трех человек: его возглавит Фэй Цзюньлун, которого в полете будут сопровождать космонавты Дэн Цинмин и Чжан Лу.

Корабль запустят на орбиту при помощи ракеты-носителя CZ-2F. Экипаж сменит на борту станции космонавтов из миссии "Шэньчжоу-14".

Впервые в истории национальной космической программы Китая ротация будет осуществлена на орбите в присутствии членов двух экипажей.