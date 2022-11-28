О нас

Китай запустит на орбиту пилотируемую миссию "Шэньчжоу-15"

Китай запустит на орбиту пилотируемую миссию "Шэньчжоу-15" Китай 29 ноября осуществит запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-15" к национальной космической станции.
Другие страны
28 ноября 2022 г. 08:54
Китай запустит на орбиту пилотируемую миссию Шэньчжоу-15

Китай 29 ноября осуществит запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-15" к национальной космической станции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

Запуск состоится с космодрома Цзюцюань на севере КНР в 23:08 по местному времени (19:03 бакинское время). Экипаж будет состоять из трех человек: его возглавит Фэй Цзюньлун, которого в полете будут сопровождать космонавты Дэн Цинмин и Чжан Лу.

Корабль запустят на орбиту при помощи ракеты-носителя CZ-2F. Экипаж сменит на борту станции космонавтов из миссии "Шэньчжоу-14".

Впервые в истории национальной космической программы Китая ротация будет осуществлена на орбите в присутствии членов двух экипажей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Аналитики: Китай может отказаться от коронавирусных ограничений раньше срока
Аналитики: Китай может отказаться от коронавирусных ограничений раньше срока
28 ноября 2022 г. 09:58
Императора Японии выписали из больницы
Императора Японии выписали из больницы
28 ноября 2022 г. 08:42
США опасаются дефицита вооружений для поставок Тайваню на фоне поддержки Украины
США опасаются дефицита вооружений для поставок Тайваню на фоне поддержки Украины
28 ноября 2022 г. 08:06
Япония планирует оснастить подлодки ракетами Type 12 дальностью более 1 000 км
Япония планирует оснастить подлодки ракетами Type 12 дальностью более 1 000 км
28 ноября 2022 г. 06:50
Глава Минобороны Норвегии заявил, что не видит прямой угрозы стране со стороны России
Глава Минобороны Норвегии заявил, что не видит прямой угрозы стране со стороны России
28 ноября 2022 г. 06:16
Бывший нацистский лагерь выставлен на продажу
Бывший нацистский лагерь выставлен на продажу
28 ноября 2022 г. 05:45
Премьер Британии заявил о возможном увеличении военной помощи Украине
Премьер Британии заявил о возможном увеличении военной помощи Украине
28 ноября 2022 г. 05:20
Китай и РФ будут усиливать сотрудничество независимо от обстановки в мире
Китай и РФ будут усиливать сотрудничество независимо от обстановки в мире
28 ноября 2022 г. 03:58
Украина планирует наладить производство ядерного топлива
Украина планирует наладить производство ядерного топлива
28 ноября 2022 г. 03:36
Свыше 3 тыс. рейсов отменены либо задержаны в США из-за непогоды
Свыше 3 тыс. рейсов отменены либо задержаны в США из-за непогоды
28 ноября 2022 г. 02:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi