Китай запустил в космос новую группу спутников зондирования Земли

Китай запустил в космос новую группу спутников дистанционного зондирования Земли семейства "Яогань-35".

Китай запустил в космос новую группу спутников дистанционного зондирования Земли семейства "Яогань-35".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Синьхуа.

Спутники были запущены благодаря ракете-носителю "Чанчжэн-2D". Запуск состоялся с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Отмечается, что спутники зондирования Земля применяются для: проведение научных экспериментов;

обследование земельных ресурсов; оценки урожайности сельскохозяйственных культур; предотвращение стихийных бедствий и смягчение их последствий.

Запуск стал 433-й миссией для ракеты-носителя серии "Чанчжэн".