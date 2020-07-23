Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса

Зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты, в случае успеха миссии зонд направит полученные данные на Землю в 2021 году.

Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу -1"), сообщает Report cо ссылкой на "Синьхуа".

Запуск был осуществлён с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань при помощи ракеты - носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5").

По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты, в случае успеха миссии зонд направит полученные данные на Землю в 2021 году.

В апреле этого года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). Планируемая миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.