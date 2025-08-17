Китай запустил спутник Shiyan 28-B-02 для исследования космоса

КНР 17 августа запустила экспериментальный спутник Shiyan 28-B-02 ("Шиянь 28-би-02") для исследования космического пространства и проведения технических испытаний.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, старт осуществлен в 16:55 по пекинскому времени (12:55 по Баку) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). При выводе аппарата на орбиту была использована ракета CZ-4C ("Чанчжэн-4-си"). Для носителей серии "Чанчжэн" это 589-й запуск.

CZ-4C - жидкотопливная трехступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,8 м. Она достигает 46,9 м в длину и способна вывести до 4,2 т полезного груза на низкую околоземную (1,5 т на геостационарную переходную) орбиту. Это ее 57-я миссия, 2-я - в 2025 году.