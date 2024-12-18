Китай запустил новую группу спутников дистанционного зондирования Земли

Китай во вторник успешно вывел на намеченную орбиту новую группу спутников дистанционного зондирования Земли.

Китай во вторник успешно вывел на намеченную орбиту новую группу спутников дистанционного зондирования Земли.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщается в официальном комментарии генерального консульства КНР в Екатеринбурге.

"Старт четырех космических аппаратов серии PIESAT-2 при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2Г" ("Великий поход-2Г") был осуществлен в 02:50 по пекинскому времени с космодрома Тайюань на севере Китая. Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот полет стал 553-м по счету. Указанные четыре спутника, разработчиком которых выступает частная компания GalaxySpace, обладают способностью вести круглосуточное наблюдение с высоким разрешением при любых погодных условиях и другими превосходными возможностями", - сказано в комментарии.

Отмечается, спутниковая группировка предназначена для измерения деформации плотин, мостов и других объектов на миллиметровом уровне. Она также используется в сфере земельных ресурсов, мониторинга землетрясений, предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий, сбора базовой географической информации и лесного хозяйства.