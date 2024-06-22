Китай запустил на орбиту созданный вместе с Францией спутник-телескоп

Китай отправил на орбиту Монитор космических переменных объектов (Space variable objects monitor, SVOM) - спутник-телескоп.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Аппарат запустили при помощи ракеты CZ-2C на космодроме Сичан на юго-западе страны.
SVOM разработан специалистами Китайского национального космического управления и Национального центра космических исследований Франции. Он будет использоваться для исследования гамма-излучений, возникающих в результате взрыва звезд.