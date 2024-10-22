О нас

Китай запустил искусственный спутник Земли для мониторинга атмосферы

Китай запустил искусственный спутник Земли для мониторинга атмосферы Китай запустил искусственный спутник Земли Tianping-3 ("Весы-3") для исследования верхних слоев атмосферы.
Другие страны
22 октября 2024 г. 08:56
Китай запустил искусственный спутник Земли для мониторинга атмосферы

Китай запустил искусственный спутник Земли Tianping-3 ("Весы-3") для исследования верхних слоев атмосферы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Спутник, говорится в сообщении, был запущен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Северный Китай) в 08:10 по пекинскому (04:10 по бакинскому) времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-6" (Long March-6, "Великий поход-6") и "успешно вышел на заданную орбиту".

Tianping-3, названный по имени созвездия Весы, в основном используется для калибровки наземного радиолокационного оборудования, а также для мониторинга низкоорбитальной космической среды и коррекции модели предсказания орбиты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
21 октября 2024 г. 14:24
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
18 октября 2024 г. 08:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi