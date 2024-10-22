Китай запустил искусственный спутник Земли для мониторинга атмосферы

Китай запустил искусственный спутник Земли Tianping-3 ("Весы-3") для исследования верхних слоев атмосферы.

Китай запустил искусственный спутник Земли Tianping-3 ("Весы-3") для исследования верхних слоев атмосферы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Спутник, говорится в сообщении, был запущен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Северный Китай) в 08:10 по пекинскому (04:10 по бакинскому) времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-6" (Long March-6, "Великий поход-6") и "успешно вышел на заданную орбиту".

Tianping-3, названный по имени созвездия Весы, в основном используется для калибровки наземного радиолокационного оборудования, а также для мониторинга низкоорбитальной космической среды и коррекции модели предсказания орбиты.