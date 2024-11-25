Китай запустил два спутника оптического наблюдения Земли

Китай запустил спутники оптического наблюдения "Сывэй-Гаоцзин-20-3" и "Сывэй-Гаоцзин-20-4" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2-си" с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны.

Китай запустил спутники оптического наблюдения "Сывэй-Гаоцзин-20-3" и "Сывэй-Гаоцзин-20-4" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2-си" с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Согласно информации, пуск был произведен в 07:39 по пекинскому (03:39 по бакинскому) времени. Спутники уже выведены на заданную орбиту.

Китайское телевидение не сообщает подробности о запуске аппаратов, отмечая лишь, что это был 547-й пуск с помощью ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Известно, что спутники "Сывэй-Гаоцзин" принадлежат коммерческой компании China Siwei Survey and Mapping Technology - дочерней фирме Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники. Аппараты предоставляют данные оптического наблюдения Земли, используемые для топографической съемки и картографирования, предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий, а также для мониторинга ситуации на море.