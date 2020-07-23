Китай запускает кампанию по контролю за деятельностью независимых СМИ

Государственное управление по вопросам киберпространства КНР 24 июля запустит общенациональную кампанию по регулированию деятельности "независимых СМИ" в интернете.

Государственное управление по вопросам киберпространства КНР 24 июля запустит общенациональную кампанию по регулированию деятельности независимых СМИ в интернете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"С 24 июля будут приняты меры по упорядочиванию сетевого пространства на территории всего Китая. В соответствии с национальным законодательством планируется провести тщательную проверку сайтов и форумов, а также принять меры при выявлении серьезных нарушений. Ресурсы, оказавшиеся абсолютно несоответствующими правилам, будут заблокированы. Цель данной меры - урегулировать проблемы, связанные с деятельностью коммерческих сайтов и т. н. независимых СМИ, нарушающих порядок в интернете", - отмечается в заявлении.

В заявлении подчеркиваются, что власти приветствуют содействие населения и через специальный правительственный портал готовы рассмотреть все жалобы, касающиеся ложной и вредоносной информации в сетевом пространстве.