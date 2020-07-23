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Китай запускает кампанию по контролю за деятельностью независимых СМИ

Китай запускает кампанию по контролю за деятельностью независимых СМИ Государственное управление по вопросам киберпространства КНР 24 июля запустит общенациональную кампанию по регулированию деятельности "независимых СМИ" в интернете.
Другие страны
23 июля 2020 г. 14:36
Китай запускает кампанию по контролю за деятельностью независимых СМИ

Государственное управление по вопросам киберпространства КНР 24 июля запустит общенациональную кампанию по регулированию деятельности независимых СМИ в интернете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"С 24 июля будут приняты меры по упорядочиванию сетевого пространства на территории всего Китая. В соответствии с национальным законодательством планируется провести тщательную проверку сайтов и форумов, а также принять меры при выявлении серьезных нарушений. Ресурсы, оказавшиеся абсолютно несоответствующими правилам, будут заблокированы. Цель данной меры - урегулировать проблемы, связанные с деятельностью коммерческих сайтов и т. н. независимых СМИ, нарушающих порядок в интернете", - отмечается в заявлении.

В заявлении подчеркиваются, что власти приветствуют содействие населения и через специальный правительственный портал готовы рассмотреть все жалобы, касающиеся ложной и вредоносной информации в сетевом пространстве.

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