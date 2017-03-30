Китай запретил бурки в мусульманской провинции Синьцзян

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Власти Китая запретили носить бурки - традиционную мусульманскую одежду, полностью скрывающую лицо, жителям Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), в котором распространен ислам.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такую меру объяснили борьбой с экстремизмом в неспокойном регионе.

Новые правила вступают в силу в субботу. Служащие в аэропортах и железнодорожных вокзалах будут обязаны отговаривать женщин носить бурки. Помимо этого запрещается носить нетипичные для Китая бороды. Под действие запрета подпадает прежде всего уйгурское население. В некоторых районах провинции запрет уже действует, например, на общественном транспорте. Женщину в бурке ни в коем случае не пустят в автобус или поезд.