Китай заинтересован в участии Афганистана в проекте "Пояс и путь" и расширении сотрудничества с Кабулом в различных областях.

Как передает Report со ссылкой на МИД Афганистана, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на переговорах с афганским коллегой Амир Ханом Муттаки в Кабуле.

В частности, стороны обсудили, расширение двустороннего сотрудничества между двумя странами в различных областях.

"Пекин заинтересован в расширении сотрудничества с соответствующими ведомствами Афганистана в области разведки и добычи полезных ископаемых", - заявил Ван И.

Он также добавил, что соответствующие ведомства обеих стран работают над увеличением экспорта из Афганистана в Китай.

Амир Хан Муттаки представил свои практические предложения по расширению экономического сотрудничества с Китаем в области транспортного сотрудничества, экономики и торговли, и призвал к совместной работе межправительственных комиссий для дальнейшего расширения экономического сотрудничества и технических обсуждений между странами.

“Китай является торговым партнером для Афганистана, с которым ежегодный товарооборот достигает одного миллиарда долларов”, - подчеркнул глава МИД Афганистана.