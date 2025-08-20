О нас

Китай заинтересован в участии Афганистана в проекте "Пояс и путь"

Китай заинтересован в участии Афганистана в проекте "Пояс и путь" Китай заинтересован в участии Афганистана в проекте "Пояс и путь"
Другие страны
20 августа 2025 г. 13:21
Китай заинтересован в участии Афганистана в проекте Пояс и путь

Китай заинтересован в участии Афганистана в проекте "Пояс и путь" и расширении сотрудничества с Кабулом в различных областях.

Как передает Report со ссылкой на МИД Афганистана, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на переговорах с афганским коллегой Амир Ханом Муттаки в Кабуле.

В частности, стороны обсудили, расширение двустороннего сотрудничества между двумя странами в различных областях.

"Пекин заинтересован в расширении сотрудничества с соответствующими ведомствами Афганистана в области разведки и добычи полезных ископаемых", - заявил Ван И.

Он также добавил, что соответствующие ведомства обеих стран работают над увеличением экспорта из Афганистана в Китай.

Амир Хан Муттаки представил свои практические предложения по расширению экономического сотрудничества с Китаем в области транспортного сотрудничества, экономики и торговли, и призвал к совместной работе межправительственных комиссий для дальнейшего расширения экономического сотрудничества и технических обсуждений между странами.

“Китай является торговым партнером для Афганистана, с которым ежегодный товарооборот достигает одного миллиарда долларов”, - подчеркнул глава МИД Афганистана.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi