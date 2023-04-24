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Китай заберет панду - посланца дружбы из США на родину

Китай заберет панду - посланца дружбы из США на родину Китай забирает большую панду Я Я из Мемфиса (штат Теннесси) на родину.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 03:16
Китай заберет панду - посланца дружбы из США на родину

Китай забирает большую панду Я Я из Мемфиса (штат Теннесси) на родину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР.

"Самка большой панды Я Я, прожившая в Соединенных Штатах два десятилетия, вернется в Китай в течение ближайших нескольких дней", - проинформировало оно. По договоренности сторон, отметило ведомство, "ее посадят на самолет, направляющийся в Шанхай".

Я Я родилась в Пекинском зоопарке в августе 2000 года. Она прибыла в Мемфис в апреле 2003 года вместе с гигантской пандой Лэ Лэ в качестве посланника дружбы. Местный зоопарк объявил в конце 2022 года, что вернет Я Я в Китай по завершении 20-летнего пребывания в США.

Первоначальное соглашение о пребывании Я Я в США было заключено на 10 лет. В 2013 году его продлили на такой же срок.

В феврале группа китайских экспертов побывала в зоопарке Мемфиса, чтобы проверить состояние здоровья животного. Они обнаружили, что шерсть Я Я заметно поредела в результате кожного заболевания. Сейчас ее постепенно переводят на принятое в КНР специальное питание для больших панд, содержащихся в неволе.

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