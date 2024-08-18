Китай за семь месяцев этого года повысил экспорт пива на 11,7%

Поставщики пива КНР в январе - июле экспортировали на рынки других стран порядка 376 млн литров своей продукции, нарастив ее объем на 11,7% в годовом исчислении.

Поставщики пива КНР в январе - июле экспортировали на рынки других стран порядка 376 млн литров своей продукции, нарастив ее объем на 11,7% в годовом исчислении.

Как передает Report , об этом сообщило Главное таможенное управление Китая.

По его сведениям, стоимость указанного товара превысила 259 млн долларов (повышение на 8,3%). Однако только в июле китайский пивной экспорт сократился на 3,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года (до 53,28 млн л), а в денежном выражении - на 6,4%, составив 37 млн долларов.

Отмечается, что КНР активно закупает пиво из других стран, однако за семь месяцев эти поставки сократились на 22%, до 216 млн л, а в стоимостном выражении на 21,2%, до 298 млн долларов.

Согласно статистике, основной импортер китайского пива - это Тайвань, на долю которого в общем экспорте пива из КНР приходится 26%, за первое полугодие остров нарастил закупки этой продукции почти на 20% в годовом исчислении. Далее в рейтинге импортеров следуют Мьянма (порядка 20%), специальный административный район Гонконг (10%), ОАЭ (8%) и РФ (5%).

Китайские заводы производят пиво всех категорий - от стандартного лагера до портера и крафтовых сортов.