​Юань стал пятой по популярности мировой валютой

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Юань стал пятой по популярности в мире валютой, сумма операций в нацвалюте Китая в 2014 году удвоилась, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что в ноябре юань по частоте использования обогнал канадский и австралийский доллары. В декабре число платежей в юанях достигло нового максимума в 2,17%.

Менее чем за два года китайская валюта поднялась на 8 позиций вверх. В январе 2013 года она была лишь на 13-м месте по числу транзакций.

В топ-3 входят доллар (44,64% всех транзакций), евро (28,3%) и британский фунт (7,92%).