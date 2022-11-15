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Китай вывел на орбиту Земли спутник дистанционного зондирования

Китай вывел на орбиту Земли спутник дистанционного зондирования Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4C" вывела на околоземную орбиту оптический спутник дистанционного зондирования "Яогань-34-03" для наблюдения за земной поверхностью.
Другие страны
15 ноября 2022 г. 08:49
Китай вывел на орбиту Земли спутник дистанционного зондирования

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4C" вывела на околоземную орбиту оптический спутник дистанционного зондирования "Яогань-34-03" для наблюдения за земной поверхностью.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлён в 09:38 по Пекинскому времени (в 05:38 по Баку) с космодрома Цзюцюань.

По данным корпорации, аппарат был разработан Шанхайской академией космических технологий (SAST) для поддержки городского планирования, проектирования системы дорог, оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, мониторинга земельных ресурсов, а также предупреждения природных катастроф.

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