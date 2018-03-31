Китай вывел на орбиту три оптических спутника

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Китай успешно запустил и вывел на заданную орбиту три оптических спутника, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Запуск состоялся сегодня в 11:22 по местному времени (07:22 по Баку) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси).

Три запущенных аппарата созданы на базе введенного в эксплуатацию в апреле 2013 года спутника дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением Gaofen-1. Установленная на них оптика позволяет производить цветную съемку с разрешением в 2 м. Спутники предназначены, в частности, для сбора данных о природных ресурсах.