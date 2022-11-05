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Китай вывел на орбиту спутник связи

Китай вывел на орбиту спутник связи Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" успешно вывела на орбиту Земли спутник связи "Чжунсин-19", сообщила в субботу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).
Другие страны
5 ноября 2022 г. 18:23
Китай вывел на орбиту спутник связи

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" успешно вывела на орбиту Земли спутник связи "Чжунсин-19", сообщила в субботу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, запуск был осуществлён с космодрома Сичан в 19:50 по Пекинскому времени.

По данным корпорации, выведенный аппарат обладает высокой скоростью передачи сигнала и широким охватом. Он будет обеспечивать связь пользователям в восточной части Китая, Юго-Восточной Азии и большей части Тихого океана.

Планируется, что связь, обеспечиваемая аппаратом, будет использоваться для лучшей коммуникации с судами, курсирующими в Тихом океане, и летательными аппаратами.

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