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Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-39".
Другие страны
5 октября 2023 г. 07:22
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-39".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлён со стартовой площадки космодрома Сичан в провинции Сычуань в 04:24 по бакинскому времени.

Двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-2D" была разработана Шанхайской академией космических технологий (SAST) для выведения спутников на низкую околоземную орбиту. По информации разработчиков, она также способна выводить до 1300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 645 км.

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