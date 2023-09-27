Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4C" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-33-04".

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4C" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-33-04".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен в среду в 4:15 по времени Пекина (00:15 по бакинскому времени) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

Выведенный аппарат был создан Шанхайской академией космических технологий (SAST). Он будет использоваться для проведения научных экспериментов, разведки ресурсов, оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, предупреждения природных катастроф и ликвидации их последствий.