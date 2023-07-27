Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

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Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-36".

Как передает Report , об этом сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC)

Запуск был осуществлен в 4:02 по Пекинскому времени (00:02 по бакинскому времени) со стартовой площадки космодрома Сичан.

Двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-2D" была разработана Шанхайской академией космических технологий для выведения спутников на низкую околоземную орбиту. По информации разработчиков, она также способна выводить до 1 300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 645 км.