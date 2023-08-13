Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли L-SAR4-01.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли L-SAR4-01.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен в воскресенье в 01:26 по Пекинскому времени (в субботу в 21:26 по бакинскому времени) со стартовой площадки космодрома Сичан.

Ранее на этой неделе китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2C" вывела на орбиту радиолокационный спутник "Хуаньцзин Цзяньцай-2-06" для мониторинга окружающей среды и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Выведенный аппарат оснащен технологией радиолокационного синтезирования апертуры, которая позволяет делать снимки в высоком разрешении при любых погодных условиях.