О нас

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли L-SAR4-01.
Другие страны
13 августа 2023 г. 01:39
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли L-SAR4-01.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен в воскресенье в 01:26 по Пекинскому времени (в субботу в 21:26 по бакинскому времени) со стартовой площадки космодрома Сичан.

Ранее на этой неделе китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2C" вывела на орбиту радиолокационный спутник "Хуаньцзин Цзяньцай-2-06" для мониторинга окружающей среды и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Выведенный аппарат оснащен технологией радиолокационного синтезирования апертуры, которая позволяет делать снимки в высоком разрешении при любых погодных условиях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çin Yerin uzaqdan zondlama peykini orbitə çıxarıb

Самое важное

Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
12 августа 2023 г. 15:40
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
12 августа 2023 г. 10:46
Армянские бандформирования под защитой РМК
ВидеоАрмянские бандформирования под защитой РМК
12 августа 2023 г. 10:42
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
12 августа 2023 г. 09:16
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
11 августа 2023 г. 15:29
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
11 августа 2023 г. 12:34
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
10 августа 2023 г. 10:47
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
9 августа 2023 г. 19:21
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
9 августа 2023 г. 16:32
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
8 августа 2023 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi