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    Китай вывел на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли

    Вывод космического аппарата на орбиту был осуществлен при помощи Чанчжэн-2D

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Китай вывел в субботу на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, северо-запад КНР).

    Вывод космического аппарата на орбиту был осуществлен при помощи "Чанчжэн-2D" и стал 263-м по счету запуском ракеты-носителя этой серии.

    КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.

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