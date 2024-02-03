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Китай вывел на орбиту группу из 11 спутников

Китай вывел на орбиту группу из 11 спутников Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2С" 3 февраля вывела на орбиту группу из 11 спутников Geely-02.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 11:28
Китай вывел на орбиту группу из 11 спутников

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2С" 3 февраля вывела на орбиту группу из 11 спутников Geely-02.

Как передает Report, об этом сообщило центральное телевидение Китая.

Ракета была запущена с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в 07:37 по пекинскому времени.

Спутники компании GeeSpace, выведенные в космос, будут обеспечивать работу сервисов автономного вождения автомобилей Geely Holding, а также связь машин и инфраструктуры для безопасного вождения.

Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" это был 508-й по счету запуск.

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Версия на английском языке China launches 11 new Geely-02 satellites for future travel ecosystem
Версия на азербайджанском языке Çin orbitə 11 peyk buraxıb

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