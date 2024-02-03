Китай вывел на орбиту группу из 11 спутников

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2С" 3 февраля вывела на орбиту группу из 11 спутников Geely-02.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2С" 3 февраля вывела на орбиту группу из 11 спутников Geely-02.

Как передает Report, об этом сообщило центральное телевидение Китая.

Ракета была запущена с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в 07:37 по пекинскому времени.

Спутники компании GeeSpace, выведенные в космос, будут обеспечивать работу сервисов автономного вождения автомобилей Geely Holding, а также связь машин и инфраструктуры для безопасного вождения.

Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" это был 508-й по счету запуск.