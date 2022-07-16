О нас

Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли В Китае вывели на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли для пополнения спутниковой группировки SuperView Neo.
Другие страны
16 июля 2022 г. 07:43
Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

В Китае вывели на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли для пополнения спутниковой группировки SuperView Neo.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"16 июля в 06:57 "Чанчжэн-2C" стартовал с космодрома Тайюань и успешно вывел спутники SuperView Neo-2-01 и SuperView Neo-2-02 на намеченную орбиту", - говорится в сообщении.

По данным корпорации, запуск был осуществлен в интересах дочернего предприятия CASC - China Siwei Surveying and Mapping Technology, которое занимается разработкой и внедрением технологий в сферах геодезии и картографии, а также является ведущей китайской компанией по предоставлению данных со спутников и геопространственной информации.

Спутниковые аппараты SuperView Neo 1-03 и SuperView Neo 1-04 были разработаны Китайской академией космических технологий (CAST). Оба спутника используются для дистанционного зондирования Земли и обладают сверхвысоким пространственным разрешением 0,5 м.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

США спустя 40 лет выводят миротворческий контингент с острова Тиран в Красном море
США спустя 40 лет выводят миротворческий контингент с острова Тиран в Красном море
16 июля 2022 г. 08:01
Власти Греции выделили €300 млн на компенсацию роста цен на электроэнергию
Власти Греции выделили €300 млн на компенсацию роста цен на электроэнергию
16 июля 2022 г. 06:14
Белый дом: Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс на рынке нефти
Белый дом: Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс на рынке нефти
16 июля 2022 г. 05:48
В Португалии потерпел крушение пожарный самолет
В Португалии потерпел крушение пожарный самолет
16 июля 2022 г. 04:18
Саудовская Аравия и США подписали 18 документов о сотрудничестве
Саудовская Аравия и США подписали 18 документов о сотрудничестве
16 июля 2022 г. 03:49
В результате крушения военного вертолета в Мексике погибли 14 человек
В результате крушения военного вертолета в Мексике погибли 14 человек
16 июля 2022 г. 03:27
США намерены поставить Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн
США намерены поставить Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн
16 июля 2022 г. 01:42
ЕС выделит 433 млн евро на поддержку беженцев из Украины
ЕС выделит 433 млн евро на поддержку беженцев из Украины
16 июля 2022 г. 00:36
Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс
Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс
16 июля 2022 г. 00:10
Бывший президент Перу Моралес умер в возрасте 100 лет
Бывший президент Перу Моралес умер в возрасте 100 лет
15 июля 2022 г. 23:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi