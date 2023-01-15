Китай вывел на орбиту четырнадцать спутников

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно вывела на орбиту четырнадцать спутников для различных целей.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно вывела на орбиту четырнадцать спутников для различных целей.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен в 11:14 по Пекинскому времени (в 07:14 по Баку) с космодрома Тайюань.

По данным корпорации, на орбиту отправились два спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Цилу-2" и "Цилу-3", использующие технологию радиолокационного синтезирования апертуры.

Также были выведены несколько спутников ДЗЗ серий "Цзилинь-1" и "Цзилинь-1 Гаофэнь-03D", оснащенных инструментарием для съемки земной поверхности в высоком разрешении, и ряд других аппаратов, разработанных китайскими предприятиями для различных целей.