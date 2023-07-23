Китай вывел на орбиту четыре спутника

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно вывела на околоземную орбиту четыре спутника.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно вывела на околоземную орбиту четыре спутника.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

Ракета была запущена в 10:50 по Пекинскому времени (06:50 по бакинскому времени) со стартовой площадки космодрома Тайюань.

По информации CASC, на орбиту были выведены три спутника дистанционного зондирования Земли Sixiang и аппарат Lingxi-03.

Ракета Changerding, использованная при запуске, является жидкостной двухступенчатой ракетой-носителем. Она была разработана генеральным директором Восьмой академии CASC и способна запускать один или несколько спутников с различными орбитальными требованиями. Грузоподъемность ракеты составляет 1,3 тонны.