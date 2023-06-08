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Китай вывел на орбиту 26 экспериментальных спутников

Китай вывел на орбиту 26 экспериментальных спутников Китай вторично запустил в космос твердотопливную ракету-носитель Лицзянь-1 Y2, которая вывела на орбиту 26 экспериментальных спутника.
Другие страны
8 июня 2023 г. 08:07
Китай вывел на орбиту 26 экспериментальных спутников

Китай вторично запустил в космос твердотопливную ракету-носитель Лицзянь-1 Y2, которая вывела на орбиту 26 экспериментальных спутника.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Xinhua.

По информации Государственного управления пилотируемой космонавтики Китая, спутники будут использоваться для коммерческих информационных услуг дистанционного зондирования Земли и проверки технологий.

Это уже второй запуск ракеты "Лицзянь-1", которая является крупнейшей твердотопливной ракетой Китая.

Также в 2023 году страна планирует осуществить более 60 космических пусков, среди которых есть программы исследования Луны и поиск новых планет.

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