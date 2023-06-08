Китай вывел на орбиту 26 экспериментальных спутников

Китай вторично запустил в космос твердотопливную ракету-носитель Лицзянь-1 Y2, которая вывела на орбиту 26 экспериментальных спутника.
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По информации Государственного управления пилотируемой космонавтики Китая, спутники будут использоваться для коммерческих информационных услуг дистанционного зондирования Земли и проверки технологий.
Это уже второй запуск ракеты "Лицзянь-1", которая является крупнейшей твердотопливной ракетой Китая.
Также в 2023 году страна планирует осуществить более 60 космических пусков, среди которых есть программы исследования Луны и поиск новых планет.