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Китай выступил за урегулирование кризиса в Мьянме в рамках АСЕАН

Китай выступил за урегулирование кризиса в Мьянме в рамках АСЕАН Китай выступает за урегулирование ситуации вокруг Мьянмы в формате АСЕАН, который исключает вмешательство извне в этот вопрос.
Другие страны
15 июля 2023 г. 15:07
Китай выступил за урегулирование кризиса в Мьянме в рамках АСЕАН

Китай выступает за урегулирование ситуации вокруг Мьянмы в формате АСЕАН, который исключает вмешательство извне в этот вопрос.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) Ван И на встрече с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем.

"Китай поддерживает решение проблемы Мьянмы в формате АСЕАН, выступает за устранение внешнего вмешательства в данный вопрос и формирование приемлемой для всех сторон дорожной карты", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства в субботу.

Ван И отметил, что Китай высоко оценивает усилия Таиланда в решении кризиса в Мьянме, и подчеркнул, что КНР всегда выступала за поддержание солидарности и сотрудничества в АСЕАН и намерена продолжать играть конструктивную роль в урегулировании региональных вопросов.

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