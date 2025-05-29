Китай выразил США протест в связи с ожидаемым отзывом виз студентам из КНР

Китайские власти выразили решительный протест и сделали серьезное представление правительству США в связи с ожидаемым отзывом виз у некоторых студентов из КНР.

Китайские власти выразили решительный протест и сделали серьезное представление правительству США в связи с ожидаемым отзывом виз у некоторых студентов из КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге.

"Китайская сторона выражает решительный протест и уже сделала по этому поводу серьезное представление Соединенным Штатам", - сообщила она.

По ее словам, США действуют из идеологических соображений и под предлогом, что подобными мерами они обеспечат национальную безопасность. Меры Вашингтона по аннулированию виз китайским студентам "безосновательны, серьезно ущемляют их законные права и интересы".

Мао Нин отметила, что тем самым Вашингтон препятствует нормальному культурно-гуманитарному сотрудничеству между двумя странами. "Такая политическая дискриминация со стороны Соединенных Штатов разоблачает ложь о так называемой свободе и открытости, которую США всегда проповедовали, что еще больше ухудшает их международный имидж и репутацию", - подытожила она.