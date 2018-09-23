Китай выразил США протест в связи с новыми санкциями

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Китай выразил протест военному атташе посольства США в КНР в связи с введёнными американской стороной санкциями за военное сотрудничество Пекина с Москвой.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

«Заместитель начальника отдела по международному сотрудничеству Центрального военного совета Хуан Лэйпин вызвал исполняющего обязанности военного атташе посольства США в Китае, которому был выражен протест и сделано представление в связи с санкциями в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и ответственного лица за эту структуру», — говорится в заявлении Минобороны КНР.

Там подчеркнули, что сотрудничество с Россией соответствует нормам международного права.