Китай выразил протест в связи со Стратегической концепцией НАТО

Китай выражает серьезную обеспокоенность и решительный протест в связи с новой Стратегической концепцией НАТО.

Китай выражает серьезную обеспокоенность и решительный протест в связи с новой Стратегической концепцией НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"НАТО и есть систематический вызов миру и стабильности во всем мире", - сказал дипломат. Как указал он, альянс заявляет, что является оборонительной организацией, но в действительности продолжает непрерывно прорываться в новые районы и на новые территории. Он также отметил, что "руки НАТО пропитаны кровью народов мира".

"Мы хотим открыто заявить. То, что НАТО сгущает краски и раздувает так называемую китайскую угрозу, является абсолютно напрасными усилиями", - продолжил Чжао Лицзянь. "НАТО должна немедленно прекратить безосновательную критику и провокационные заявления относительно Китая, отказаться от менталитета холодной войны, концепции игры с нулевой суммой", - указал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

В среду на саммите в Мадриде лидеры альянса утвердили новую Стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия является "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности альянса". В документе впервые в истории НАТО упоминается Китай, который хотя и не рассматривается как прямой военный противник, однако назван системным вызовом и конкурентом.