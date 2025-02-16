Китай выразил готовность продвигать прагматичное сотрудничество с Украиной

Китайские власти готовы к продвижению прагматичного сотрудничества с Украиной и видят потенциал для взаимодействия.

Китайские власти готовы к продвижению прагматичного сотрудничества с Украиной и видят потенциал для взаимодействия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Китай готов работать с украинской стороной над устранением неблагоприятных факторов, продвижением двусторонних отношений и развитием прагматичного сотрудничества", - отметил китайский дипломат.

Ван И указал на существование "традиционной основы" для поддержания дружественных связей между Пекином и Киевом. Он напомнил, в 2011 году Китай и Украина провозглашали стратегическое партнерство. Китайский дипломат охарактеризовал развитие отношений между двумя странами как "нормальное".

Глава МИД КНР отметил, что Китай - главный торговый партнер Украины, и подчеркнул, что в последнее время это "было достигнуто с большим трудом".

Таким образом, как он уточнил, можно утверждать о наличии "потенциала и пространства для двустороннего сотрудничества".