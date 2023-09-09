Китай выразил готовность активизировать "обмен стратегическими мнениями" с КНДР

Китай готов активизировать обмен с КНДР "стратегическими мнениями", а также наращивать деловое сотрудничество и развивать отношения, чтобы внести вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе.

Китай готов активизировать обмен с КНДР "стратегическими мнениями", а также наращивать деловое сотрудничество и развивать отношения, чтобы внести вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом председатель КНР Си Цзиньпин написал в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины основания государства.

"В новой обстановке китайская сторона готова активизировать обмен с корейской стороной стратегическими мнениями, наращивать деловое сотрудничество и развивать китайско-корейские отношения согласно велению эпохи, чтобы дать народам двух стран лучшее благо и внести большой вклад в обеспечение мира, стабильности, развития и процветания региона", - привело выдержки из послания государственное радио КНДР "Голос Кореи".

В поздравлении Си Цзиньпин также отметил неоднократные встречи с Ким Чен Ыном и тесную связь между ними для обмена мнениями.

Он также подчеркнул, что постоянная и неизменная позиция КНР заключается в развитии "традиционных отношений дружбы и сотрудничества, несмотря на изменение международной и региональной ситуации".