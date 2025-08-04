Китай выпустит фильм о биолабораториях Японии

Китай в честь 80-й годовщины победы во Всемирной антифашистской войне выпустит исторический фильм "731" режиссера Чжао Линьшаня о биологических лабораториях империалистической Японии.

Китай в честь 80-й годовщины победы во Всемирной антифашистской войне выпустит исторический фильм "731" режиссера Чжао Линьшаня о биологических лабораториях империалистической Японии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua .

По его сведениям, кинолента выйдет в широкий прокат 18 сентября - в дату начала оккупации Японией Северо-Восточного Китая в 1931 году (Мукденский инцидент). Фильм опирается на факты об опытах над людьми, которые в первой половине прошлого века проводил японский отряд №731 с целью разработки биологического оружия.

Как отмечается, эта кинокартина служит напоминанием о необходимости защиты мира. В ней показаны бесчинства оккупационной армии Японии и воля китайского народа в борьбе с фашизмом.