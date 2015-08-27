​Китай вынес решение об аресте 45 экстрадированных из Таиланда уйгурских тюрков

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Вынесено решение об аресте 45-ти из 109-ти экстрадированных из Таиланда в Китай уйгурских тюрков.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, данную информацию распространила издающаяся в Китае газета "Xinjiang Daily".

Как пишет издание, задержанные 45 человек были объявлены в розыск правительством Китая. Они обвиняются в участии в акциях террористических группировок, проведении акций, финансировании террористических организаций и незаконной переправке людей через границу.

Суд обвинил 43 из них в причастности к 10-ти терактам в городах китайской провинции Синджан (Карамай, Аксу, Кашгар и Хотен) и приговорил к лишению свободы сроком от 4-х до 15-ти лет. Двое из задержанных приговорены к пожизненному заключению.

Причастность задержанных к преступлениям подтверждают также кадры, снятые камерами наблюдений.