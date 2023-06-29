Китай выдвинул ультиматум США

Китай требует у США снять односторонние санкции для того, чтобы сделать возможными переговоры министров обороны двух стран.

Китай требует у США снять односторонние санкции для того, чтобы сделать возможными переговоры министров обороны двух стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэньюй.

"Американская сторона знает причину сложностей в отношениях на уровне министерств обороны,- она фактически ввела односторонние санкции против Китая. Такие препятствия должны быть устранены, прежде чем между двумя странами может начаться какой-либо обмен и сотрудничество", - рассказал представитель посольства Китая.

Как уточняют в Bloomberg, Лю Пэньюй имел ввиду просьбы США о контактах с министром обороны КНР Ли Шанфу, в частности Вашингтон хотел организовать встречу китайского чиновника с главой Пентагона Ллойдом Остином в июне.

Такое заявление прозвучало после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Пекин обвинил Китай в том, что страна "не согласилась продвинуться вперед" в создании более тесных каналов связи между военными.

Отметим, США еще в 2018 году ввели санкции против Ли Шанфу, поскольку оборонное ведомство Китая закупило у России 10 боевых самолетов Су-35 и оборудования для зенитно-ракетного комплекса С-400.