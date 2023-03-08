Китай выделит €200 тыс. для обеспечения ядерной безопасности в Украине

Китайские власти выделят €200 тыс. для обеспечения ядерной безопасности в Украине.

Китайские власти выделят €200 тыс. для обеспечения ядерной безопасности в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай уделяет большое внимание вопросу ядерной безопасности, - заявила она на брифинге. - Китай решил через МАГАТЭ предоставить €200 тыс. для оказания технической поддержки проектам по обеспечению ядерной безопасности в Украине".

По словам официального представителя МИД, Пекин поддерживает усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности атомных объектов на Украине. "Китай продолжит взаимодействовать с мировым сообществом для формирования справедливой и взаимовыгодной международной системы по обеспечению ядерной безопасности", - добавила она.

Как уточнила Мао Нин, власти КНР продолжат оказывать содействие мирному диалогу и политическому процессу урегулирования украинского конфликта. "Мы будем устранять основные факторы рисков в области ядерной безопасности, содействовать обеспечению безопасности на атомных объектах Украины", - подытожила она.