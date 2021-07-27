Китай выделил пострадавшей от наводнений провинции Хэнань более 460 млн долларов

Правительство Китая выделило 3 млрд юаней (463 млн долларов) центральной провинции Хэнань на восстановление после наводнений.

Правительство Китая выделило 3 млрд юаней (463 млн долларов) центральной провинции Хэнань на восстановление после наводнений.

Как передает Report, об этом во вторник сообщило Министерство финансов КНР.

Ведомство призвало региональное правительство своевременно распределять выделенные средства и качественно выполнять работу по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ранее власти провинции Хэнань сообщили, что число погибших в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, возросло до 71. Часть из них погибла при затоплении метро и автомобильного туннеля в городе Чжэнчжоу.

Ущерб в разной степени понесли 13 млн жителей провинции. Потоки воды разрушили 15,5 тыс. зданий и затопили свыше 1 млн га сельскохозяйственных угодий.