Китай выделил на борьбу с наводнениями около 120 млн долларов

Министерство финансов и Министерство водных ресурсов КНР централизованно выделили на борьбу с наводнениями 848 млн юаней (около 120 млн долларов).

Министерство финансов и Министерство водных ресурсов КНР централизованно выделили на борьбу с наводнениями 848 млн юаней (около 120 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Xinhua.

Эти средства направляются на оказание помощи пострадавшим районам в провинциях Хунань, Цзянси, Хубэй, Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян, Аньхой, Гуйчжоу, Хэйлунцзян, Юньнань, в Гуанси-Чжуанском автономном районе и городе центрального подчинения Чунцин.

Средства предназначены, в частности, на ремонт поврежденных наводнением дамб и других инженерных сооружений, снижение рисков и устранение опасности для населения.

В настоящее время на большей части территории Центрального, Восточного, Южного, Юго-Западного и Северо-Восточного Китая объявлен высокий уровень опасности наводнений, схода оползней и селей из-за продолжающихся более месяца ливней.