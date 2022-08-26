Китай выделил еще 1 трлн юаней на поддержку экономики

Китай выделил 1 трлн юаней (146 млрд долларов США) на стимулирование экономики, преимущественно сфокусировавшись на инфраструктурных расходах.

Китай выделил 1 трлн юаней (146 млрд долларов США) на стимулирование экономики, преимущественно сфокусировавшись на инфраструктурных расходах.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что очередных мер стимулирования будет недостаточно для того, чтобы нивелировать ущерб от многочисленных локдаунов, связанных с пандемией коронавируса, и падения рынка недвижимости, и стимулировать рост экономики. Объем дополнительных гособлигаций специального назначения в 500 млрд юаней существенно ниже, чем ожидали некоторые аналитики.

Госсовет КНР обнародовал пакет мер, включающий выделение еще 300 млрд юаней, которые госбанки могут инвестировать в инфраструктурные проекты. Это вдобавок к 300 млрд юаней, о которых было объявлено в конце июня. Кроме того, региональные власти получат 500 млрд юаней в виде специальных облигаций за счет неиспользованных ранее квот.

В свою очередь, государственные энергетические компании смогут продать облигации на сумму 200 млрд юаней. Тем временем сельскохозяйственный сектор получит субсидии на 10 млрд юаней.

Госсовет также пообещал продолжать сокращать финансовые затраты и вводить меры по поддержке развития частных бизнесов и платформенных компаний.