Китай выделил $16 млн для проведения спасательных работ в ходе наводнений

Китайское правительство выделило из центрального бюджета 115 млн юаней (более $16 млн по текущему курсу) для проведения спасательных работ в ходе наводнений и ликвидации их последствий.

Китайское правительство выделило из центрального бюджета 115 млн юаней (более $16 млн по текущему курсу) для проведения спасательных работ в ходе наводнений и ликвидации их последствий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство финансов КНР.

Как уточняется на сайте ведомства, указанные средства пойдут на нужды северных регионов - автономного района Внутренняя Монголия, провинций Хэйлунцзян, Ганьсу и Шэньси, а также Нинся-Хуэйского автономного района. Основное внимание планируется уделять поиску, спасению и эвакуации пострадавших, оказанию неотложной помощи, предотвращению вторичных бедствий.

Власти пообещали организовать эффективный контроль за целевым использованием этих денег, жестко пресекать случаи их противозаконного присвоения.