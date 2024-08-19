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Китай выделил $16 млн для проведения спасательных работ в ходе наводнений

Китай выделил $16 млн для проведения спасательных работ в ходе наводнений Китайское правительство выделило из центрального бюджета 115 млн юаней (более $16 млн по текущему курсу) для проведения спасательных работ в ходе наводнений и ликвидации их последствий.
Другие страны
19 августа 2024 г. 09:34
Китай выделил $16 млн для проведения спасательных работ в ходе наводнений

Китайское правительство выделило из центрального бюджета 115 млн юаней (более $16 млн по текущему курсу) для проведения спасательных работ в ходе наводнений и ликвидации их последствий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство финансов КНР.

Как уточняется на сайте ведомства, указанные средства пойдут на нужды северных регионов - автономного района Внутренняя Монголия, провинций Хэйлунцзян, Ганьсу и Шэньси, а также Нинся-Хуэйского автономного района. Основное внимание планируется уделять поиску, спасению и эвакуации пострадавших, оказанию неотложной помощи, предотвращению вторичных бедствий.

Власти пообещали организовать эффективный контроль за целевым использованием этих денег, жестко пресекать случаи их противозаконного присвоения.

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