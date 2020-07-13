Китай ввел санкции в ответ на действия американской стороны

Санкции введены в отношении четырех американских законодателей

Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Действия американской стороны являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, грубо нарушают основные принципы международных отношений и наносят серьезный ущерб китайско-американским отношениям. Китайская сторона решительно осуждает это. В ответ на неправомерные действия американской стороны Китай принял решение о введении санкций в отношении посла США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбека, сенаторов Марко Рубио, Теда Круза, а также конгрессмена Криса Смита", - заявила дипломат.