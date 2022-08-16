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Китай ввел санкции в отношении семи тайваньских политических деятелей

Китай ввел санкции в отношении семи тайваньских политических деятелей Китай за визит на Тайвань американских законодателей во вторник ввел санкции в отношении семерых политических деятелей острова. В список также включены представитель в Тайваня США Сяо Мэйцинь, секретарь "Совета национальной безопасности" острова Гу Лисюн.
Другие страны
16 августа 2022 г. 10:30
Китай ввел санкции в отношении семи тайваньских политических деятелей

Китай за визит на Тайвань американских законодателей во вторник ввел санкции в отношении семерых политических деятелей острова. В список также включены представитель в Тайваня США Сяо Мэйцинь, секретарь "Совета национальной безопасности" острова Гу Лисюн.

Как передает Report, об этом сообщили китайские СМИ.

Всем внесенным в санкционный список лицам, а также членам их семей запрещен въезд на материковую часть страны, а также специальные административные районы КНР Гонконг и Макао.

Отметим, что в начале августа на остров нанесла визит спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа - делегация американских конгрессменов.

В КНР расценивают это как нарушение территориальной целостности и суверенитета Китая, а также принципов установления дипотношений между странами.

В ответ на визит Пелоси Китай провел в шести районах вокруг Тайваня серию военных учений с боевыми стрельбами и пусками ракет.

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Версия на азербайджанском языке Çin Tayvanda 7 siyasi xadimə sanksiya tətbiq edib
Версия на английском языке China sanctions seven Taiwanese 'independence diehard' officials

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