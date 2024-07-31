Китай ввел санкции против конгрессмена из США

Китай ввел ограничительные меры против американского конгрессмена от Демократической партии США Джима Макговерна за действия, подрывающие суверенитет КНР.

Китай ввел ограничительные меры против американского конгрессмена от Демократической партии США Джима Макговерна за действия, подрывающие суверенитет КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД Китая.

"В последние годы представитель Демократической партии США из Массачусетса Джим Макговерн часто допускал заявления и действия, которые представляют из себя вмешательство во внутренние дела Китая и подрывают суверенитет, безопасность и интересы развития Китая. В соответствии со статьями 3, 4, 5, 6, 9 и 15 Закона КНР о противодействии иностранным санкциям, Китай принял решение прибегнуть к контрмерам", - говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

В соответствии с решением китайских властей, имущество Макговерна на территории КНР будет заморожено, китайским организациям и частным лицам будет запрещено осуществлять сотрудничество и иную деятельность с конгрессменом. Кроме того, ему и членам его семьи будет отказано во въезде на территорию Китая. Указанные меры вступают в силу 31 июля 2024 года.