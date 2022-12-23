Китай ввел санкции против двух граждан США

Пекин ввел ответные санкции против двух граждан США в ответ на обвинения в якобы имеющемся нарушении прав человека в Тибетском автономном районе КНР.

Пекин ввел ответные санкции против двух граждан США в ответ на обвинения в якобы имеющемся нарушении прав человека в Тибетском автономном районе КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном МИД Китая документе/

Так, под ограничения подпали Юй Маочунь, работавший советником по внешней политике экс-госсекретаря США Майкла Помпео, и Тодд Стейн, заместитель директора по персоналу Исполнительной комиссии Конгресса по Китаю.

"9 декабря США ввели незаконные санкции в отношении двух китайских чиновников под предлогом так называемой проблемы "прав человека в Тибете". Китай принял решение принять следующие контрсанкционные меры в отношении Юй Маочуна и Тодда Стейна", - отмечается в документе, опубликованным 23 декабря департаментом стран Северной Америки и Океании МИД КНР.

Власти Китая "замораживают" их движимое и недвижимое имущество, а также другие виды собственности на территории КНР. Китайским юридическим и физическим лицам запрещено заключать любые сделки с этими гражданами США. Кроме того, им и их ближайшим родственникам запрещен въезд в КНР.

Американские власти 9 декабря ввели санкции под предлогом нарушения прав человека в Тибетском автономном районе КНР против бывшего секретаря парткома данного региона У Инцзе, а также начальника местного управления общественной безопасности Чжан Хунбо.