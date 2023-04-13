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Китай ввел санкции против члена Палаты представителей Конгресса США

Китай ввел санкции против члена Палаты представителей Конгресса США Правительство Китая ввело санкции против председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, который в начале апреля посетил Тайвань.
Другие страны
13 апреля 2023 г. 15:48
Китай ввел санкции против члена Палаты представителей Конгресса США

Правительство Китая ввело санкции против председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, который в начале апреля посетил Тайвань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД КНР.

"Конгрессмен-республиканец от штата Техас Майкл Маккол в последние годы неоднократно на словах и на деле вмешивался во внутренние дела Китая и наносил ущерб интересам страны, недавно он возглавил делегацию, посетившую Тайваньский регион КНР, тем самым серьезно нарушив принцип "одного Китая" и положения коммюнике между Китаем и США", - говорится в сообщении департамента Северной Америки и Океании внешнеполитического ведомства Китая.

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