Китай ввел санкции против члена Палаты представителей Конгресса США

Правительство Китая ввело санкции против председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, который в начале апреля посетил Тайвань.

Правительство Китая ввело санкции против председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, который в начале апреля посетил Тайвань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД КНР.

"Конгрессмен-республиканец от штата Техас Майкл Маккол в последние годы неоднократно на словах и на деле вмешивался во внутренние дела Китая и наносил ущерб интересам страны, недавно он возглавил делегацию, посетившую Тайваньский регион КНР, тем самым серьезно нарушив принцип "одного Китая" и положения коммюнике между Китаем и США", - говорится в сообщении департамента Северной Америки и Океании внешнеполитического ведомства Китая.