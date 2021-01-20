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Китай ввел санкции против 28 человек, включая Помпео

Китай ввел санкции против 28 человек, включая Помпео МИД Китая вводит санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря в администрации экс-президента Трампа Майкла Помпео.
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20 января 2021 г. 21:45
Китай ввел санкции против 28 человек, включая Помпео

МИД Китая вводит санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря в администрации экс-президента Трампа Майкла Помпео.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте внешнеполитического ведомства страны.

"Китай принял решение ввести санкции против 28 человек, серьезно нарушивших суверенитет Китая и во многом ответственных за подобные шаги США по вопросам, связанным с Китаем", - говорится в заявлении.

В список также вошли занимавшие посты главы Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, помощника президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и постоянного представителя США при ООН Келли Крафт.

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