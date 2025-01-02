Китай ввел ограничения на поставки товаров 28 оборонным компаниям США

Минторг КНР в четверг объявил о запрете поставок товаров двойного назначения 28 оборонным компаниям США.

Минторг КНР в четверг объявил о запрете поставок товаров двойного назначения 28 оборонным компаниям США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило издание South China Morning Post.

"С целью обеспечить национальную безопасность и интересы власти предприняли эти меры на основе закона об экспортном контроле и регулирования экспорта товаров двойного назначения", - сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что на этот шаг власти пошли, в том числе в рамках соблюдения контроля за нераспространением ядерного оружия.

Среди фирм, попавших под торговые ограничения, есть General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence.

Кроме того, в четверг Минторг КНР обнародовал еще одно заявление, согласно которому десятки зарубежных оборонных компаний внесены в списки ненадежных контрагентов в связи с продажами вооружений властям Тайваня.

США оказывают поддержку властям Тайваня в военной сфере. В свою очередь Китай последовательно выступает против поставок американского оружия, расценивая их как нарушение принципов суверенитета КНР, существования одного Китая.