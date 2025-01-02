О нас

Китай ввел ограничения на поставки товаров 28 оборонным компаниям США

Китай ввел ограничения на поставки товаров 28 оборонным компаниям США Минторг КНР в четверг объявил о запрете поставок товаров двойного назначения 28 оборонным компаниям США.
Другие страны
2 января 2025 г. 13:47
Китай ввел ограничения на поставки товаров 28 оборонным компаниям США

Минторг КНР в четверг объявил о запрете поставок товаров двойного назначения 28 оборонным компаниям США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило издание South China Morning Post.

"С целью обеспечить национальную безопасность и интересы власти предприняли эти меры на основе закона об экспортном контроле и регулирования экспорта товаров двойного назначения", - сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что на этот шаг власти пошли, в том числе в рамках соблюдения контроля за нераспространением ядерного оружия.

Среди фирм, попавших под торговые ограничения, есть General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence.

Кроме того, в четверг Минторг КНР обнародовал еще одно заявление, согласно которому десятки зарубежных оборонных компаний внесены в списки ненадежных контрагентов в связи с продажами вооружений властям Тайваня.

США оказывают поддержку властям Тайваня в военной сфере. В свою очередь Китай последовательно выступает против поставок американского оружия, расценивая их как нарушение принципов суверенитета КНР, существования одного Китая.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке China imposes restrictions on supplies to 28 US defense companies

Самое важное

Названы редкие имена детей, рожденных в этом году в Азербайджане
Названы редкие имена детей, рожденных в этом году в Азербайджане
31 декабря 2024 г. 16:51
Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
30 декабря 2024 г. 12:26
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
29 декабря 2024 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi