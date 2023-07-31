Китай ввел ограничение на экспорт комплектующих для БПЛА

Китай вводит двухлетние ограничения на экспорт комплектующих для беспилотников, а также БПЛА гражданского назначения.

Китай вводит двухлетние ограничения на экспорт комплектующих для беспилотников, а также БПЛА гражданского назначения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовало на своем сайте Министерство коммерции КНР.

"Речь идет о специальных двигателях для некоторых БПЛА, специфической полезной нагрузке, радиокоммуникационном оборудовании и гражданских средствах борьбы с БПЛА. Вводится двухлетний контроль на экспорт некоторых БПЛА потребительского класса. Вышеуказанная политика вступит в силу с 1 сентября", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что указанная мера связана с тем, что в последние годы в связи с быстрым развитием технологий БПЛА и постоянным расширением сценариев их применения риск того, что некоторые гражданские дроны с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях, продолжает расти.

Согласно заявлению, указанная мера не означает запрет на экспорт китайских БПЛА. Так, беспилотники гражданского назначения можно будет экспортировать после выполнения соответствующих юридических процедур. Одновременно с этим планируется, что для экспортных компаний с хорошо отлаженной внутренней системой соблюдения требований компетентные органы "будут активно принимать меры, такие как общее лицензирование, для поддержки экспорта компаний, соответствующих требованиям".

Подчеркивается, что указанные ограничения не нацелены против каких-либо конкретных государств или регионов.