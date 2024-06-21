Китай ввел меры против США за вооружение Тайваня

Китай ввел некоторые ограничительные меры против корпорации Lockheed Martin в связи с поставкой США администрации острова Тайвань вооружений.

Китай ввел некоторые ограничительные меры против корпорации Lockheed Martin в связи с поставкой США администрации острова Тайвань вооружений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление появилось на сайте МИД КНР.

"Соединенные Штаты недавно вновь объявили о продаже оружия китайскому региону Тайвань, что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, представляет из себя серьезное вмешательство во внутренние дела Китая и наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая. В соответствии со статьями 3, 4, 5, 6, 9 и 15 Закона КНР о противодействии иностранным санкциям Китай принял решение предпринять контрмеры в отношении соответствующих организаций и топ-менеджеров Lockheed Martin", - говорится в сообщении.

Как уточняется, имущество Лаборатории интеграции ракетных систем Lockheed Martin (Lockheed Martin Missile System Integration Lab), Лаборатории передовых технологий Lockheed Martin (Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories) и компании Lockheed Martin Ventures на территории Китая будет заморожено. Кроме того, будут заморожены средства и имущество главы Lockheed Martin Джеймса Тайклета, главного операционного директора Фрэнка Сент-Джона, финансового директора Джея Малаве на территории Китая. В отношении этих лиц введен запрет на въезд в КНР (включая Гонконг и Макао). Меры вступают в силу с 21 июня 2024 года.

Ранее Соединенные Штаты объявили о контрактах на 360,2 млн долларов на продажу Тайваню БПЛА и барражирующих боеприпасов Switchblade 300.